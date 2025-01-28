شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو": الاحتلال دمر 75% من الحقول وبساتين الزيتون في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدمير 75 % من حقول

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن تشمل الإغاثة في قطاع غزة الاحتياجات الغذائية الفورية، واستعادة الإنتاج الغذائي المحلي، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص بشكل عاجل إلى المساعدة؛ بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء وبدء جهود التعافي المبكر، مؤكدة التزامها بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وإعادة بناء البنية التحتية الغذائية الزراعية مثل الصوب الزراعية والبيوت الزجاجية والآبار وأنظمة الطاقة الشمسية وتوسيع نطاق تسليم المدخلات الزراعية الحيوية لاستئناف الإنتاج الغذائي المحلي.وأوضحت أن شهور الصراع أدت وفقًا لصور الأقمار الصناعية اليونوسات، فقد تم تدمير أو إتلاف 75 % من حقول قطاع غزة وبساتين أشجار الزيتون، وشلل نظام الري، وبلغت خسائر الثروة الحيوانيّة 96 %, ولم يبق على قيد الحياة سوى 1 % من الدواجن.وطالبت بدعم المزارعين والرعاة والصيادين في غزة وتوفير 74.5 مليون دولار أمريكي، لمساعدة أكثر من 154 ألف مزارع وصياد في قطاع غزة.