شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين فى اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب 3 فلسطينيين؛ جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى عليهم، عند مدخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنَّ طواقمها تعاملت مع 3 إصابات؛ جراء الاعتداء عليهم من قوات الاحتلال، عند البوابة المقامة على مدخل عزون، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عزون في وقت سابق من مساء أمس، وداهمت محلات تجارية واحتجزت عددًا من الشبان وحققت معهم ميدانيًا.

كما أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام؛ ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.