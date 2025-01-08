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وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصًا كانوا بداخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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