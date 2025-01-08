شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بوفاة والدة مدير مستشفى "كمال عدوان" المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية، إثر سكتة قلبية ألمت بها.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "كمال عدوان" وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصًا كانوا بداخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية .