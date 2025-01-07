شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتى مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى اللواء تحسين الخفاجى، اليوم الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا محصنة، معلنا اتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين.

وقال الخفاجى فى تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبى اتخذت إجراءات مشددة مكنتنا من تحصين الحدود مع جانب السورى منذ حوالى أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف الخفاجى، أن "هناك توجهاً لزيادة القطعات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهد الاستخبارية ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلاً عن الضربات الجوية المستمرة" ،مشيراً إلى أن "استقرار الحدود العراقية السورية كبير جدا من ناحيتنا، إذ لا نسمح بأن يكون هناك أي خروقات باتجاه العراق".

ولفت إلى "استمرار العمل بالجدار الكونكريتي على طول الحدود البالغ 615 كيلومترا، حيث تم إنهاء 400 كيلومتر منه وباقي 210 - 215 كيلو سيتم إكماله بوقت لاحق منتصف العام وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود".