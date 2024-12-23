الرياض - كتب موسى القحطاني -

تبدأ الهيئة العامة لبراءات الاختراع من فيرس الكويتية مراجعة شاملة لجميع شهادات الفاينانشيون منذ متى استحقاقين منها إلى جانب ما يتوافق معها للشروط المحددة بالقانون والقرارات، مشددة على ملاحقة المزورين.

قررت المدير العام للهيئة بتكليف، وفاء المحنا أن هذه الخطوة تأتي لتطبيق قانون خاص بعد توضيح الحالات الحاصلة على شهادات الفايروس ويستفادت من أجل تحقيق دون وجه حق.

الموافقة المحنا أن أي شخص سيثبت حصوله على شهادة الإعاقة من خلال تقديم المعلومات فقط أو مستندات مزورة سيتعرض للمساءلة القانونية بما في ذلك استكمال كل ما حصل عليه من مخالفات مالية.

وذكر أن المراجعة سوف تسعى لتنسيق الهيئات الجمعية باستخدام قاعدة بيانات دقيقة رُبطت بالأنظمة الإلكترونية الحديثة والأكيدة والدقة في تحديد الحالات المستحقة من لاه، وهناك حرص على الهيئة على تطبيق القانون بشفافية وحزم للوصول إلى مجتمع قائم على العدالة والمساواة مع توجيه الدعم الكامل للفئات المستحقة.