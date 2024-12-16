شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم شمال القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة منازل للفلسطينيين في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، في إطار محاربتها للوجود الفلسطيني.

في ذات السياق، هاجم عشرات المستوطنين منازل وتجمعات للفلسطينيين في الأغوار الشمالية، واعتدوا على الفلسطينيين؛ مما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في بلدات ومدن الضفة الغربية، تخللها مواجهات ومداهمة عدد من المنازل.

