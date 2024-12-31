شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: زيارة سوريا تؤكد دعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن زيارة الجمهورية العربية السورية تأتي تأكيدًا على دعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقرارها، بما يعود على شعبها الشقيق بالأمن والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه بالقائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع يوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق.

دعم دول مجلس التعاون لسوريا

أوضح البديوي أن زيارته بمعية وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، تأتي استجابة لما جرى التوافق عليه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في دورته 46، إذ أوصى وزراء خارجية دول المجلس بضرورة التواصل مع الأشقاء في سوريا لنقل رسالة خليجية مشتركة وموحدة، مفادها دعم دول مجلس التعاون لسوريا وللشعب السوري الشقيق.



وذلك لتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار والتنمية والازدهار، ووقوف دول مجلس التعاون مع سوريا، وتقديم الدعم لها على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأكد أن دول مجلس التعاون طالما تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي في البلاد.

دعم المصالحة الوطنية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطلعه لاستمرار العملية الانتقالية الشاملة لتلبي تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية.



دعم العملية الانتقالية السياسية

وأشار إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.مع تشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين الأطراف السورية، لتحقيق الأمن والتنمية، وضمان عدم تدخل أية قوى أجنبية في سوريا.

ذكر البديوي أن دول مجلس التعاون ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء بعثة خاصة لدعم العملية الانتقالية السياسية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب السوري على إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، مع التركيز على رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.



رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعيًا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد على أن الجولان أرض سورية، ورفض أي توسعات استيطانية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

جدد البديوي التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، للإسهام في تخفيف المعاناة وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.

وفي ختام اللقاء، أكد أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية، وعلى أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي والجهود المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.