شكرا لقرائتكم خبر عن معاريف: قلق بجيش الاحتلال من التكتيكات التى تستخدمها حماس وتصوير عمليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ان هناك قلق بالغ في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلى، من تطبيق حماس لتكتيكات "حرب العصابات" التي استخدمت خلال القتال في جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن حماس استخدمت أساليب قتالية من الساحة اللبنانية.

ومن الأساليب القتالية التي استخدمتها حماس، هجمات الانسحاب، واستخدام المناطق المزروعة بالألغام ومناطق مفخخة، كما يستخدمون توثيق الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي بهدف خلق تأثير واسع في الوعي العام.



ووفقا للصحيفة، في موقع لسرية "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي" في جباليا هاجم 20 مسلحا تابعين لحماس وقتلوا 3 جنود وأصابوا 20 آخرين، وبعد التحقيق في العملية تبين أن المسلحين صوروا الهجوم.



وقبل عدة أيام فجر الفلسطينيون لغما أرضيا كان مدفونا تحت الأرض ضد وحدة من لواء "كفير" وقتلوا 3 جنود، ويستخدم عناصر حماس كاميرات صغيرة "عكسية" يتم تفكيكها من المركبات، ويتابعون بها تحركات القوات.