شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي عنبتا والخضر بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين بلدة عنبتا، شرق طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الشرقية، وجابت شوارعها وأحياءها الرئيسة، وتحديدا وسط البلدة ومحيط دوار الشهيد مؤمن أبو عسل، وشارع "القهاوي" والشوارع الفرعية المؤدية إلى حاراتها.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أعاقت حركة تنقل المركبات، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات وسط إطلاق الاحتلال للأعيرة النارية.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.