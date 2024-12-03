شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعزيزات العسكرية العراقية على الحدود مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الحدود السورية العراقية

التطورات في سوريا

الدمام - شريف احمد - أرسل الجيش العراقي، مدرّعات لتعزيز الأمن على حدوده مع سوريا، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان الاثنين.وأوضحت الوزارة، أن قطعات مدرعة من الجيش العراقي تتحرك لإسناد الحدود المنفتحة من القائم جنوبًا ولغاية الحدود الأردنية.كما عززت القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن اختراق الحدود العراقية السورية غير ممكن إطلاقًا، بحكم التحصينات والقطاعات القتالية الموجودة هناك.كما ذكر كبار مسؤولي الأمن العراقي، أن الحدود المشتركة مع سوريا والتي يزيد طولها عن 600 كيلومتر، مؤمّنة بالكامل.كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، دعا جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كأولوية فورية.وأوضح أنه يتابع من كثب الوضع على الأرض في سوريا، وما شهدته الأيام الأخيرة من تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية.بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته هيئة تحرير الشام المصنفة من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية، ومجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة، والغارات الجوية الموالية للحكومة.