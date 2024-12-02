شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قطاع غزة أكثر الأماكن خطورة على وجه الأرض والان نبدء بالتفاصيل

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الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - شدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مهند هادي، على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عبر التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والامتثال الكامل والثابت وغير المشروط للقانون الدولي الإنساني.وقال هادي في كلمته خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: إن قطاع غزة من أكثر الأماكن خطورة وتحديًا على وجه الأرض من حيث تقديم المساعدات الإنسانية، فجميع المدنيين بالقطاع تحت تهديد دائم بالموت، فمن لم يقتل بالقنابل والرصاص يموت من الجوع والعطش وانعدام الرعاية الصحية.وأكد أن سكان غزة تعرضوا للنزوح أكثر من مرة، وانعكست هذه الأوضاع على صحتهم الجسدية، منوهًا بأن سكان شمال غزة تحت الحصار منذ أكثر من 50 يومًا وقد تعذر على الأمم المتحدة الوصول إليهم بسبب التعنت الإسرائيلي.وأشار هادي إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت بما في ذلك القدس الشرقية، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين.وأضاف أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين أصبحت أكثر وحشية منذ أكتوبر 2023.