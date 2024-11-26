شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الثلوج بجبل لبنان يعطل المدارس والمؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعطلت المدارس والمؤسسات، اليوم الثلاثاء، بسبب الطقس السيء وتساقط الثلوج بمناطق الشوفين الأوسط والأعلى في محافظة جبل لبنان.ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدى الطقس المثلج المفاجئ اعتبارًا من فجر اليوم إلى تعطل حركة المرور على الطرق العامة الرئيسية في الشوف الأعلى، بدءًا من ارتفاع ألف متر وما فوق، مثل المختارة والمعاصر والمريبة، وشريط القرى بين عين زحلتا والباروك، والفريديس وبتلون ومع جباع ومرستي ونيحا، إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي.وطبقًا للوكالة، أقفلت طريق المعاصر-الأرز-كفريا تمامًا وتشكلت سماكة ثلجية من 10 سنتمترات وأكثر مع ارتفاع المستوى، مشيرة إلى أن مناطق دير القمر وبعقلين، فقد وصلتها قشرة خفيفة على الطرق، وحركة المرور شبه طبيعية.