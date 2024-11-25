شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: نتنياهو ينهى اجتماعه بشأن لبنان وأنباء عن اتفاق وشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الأمنى برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان الليلة الماضية انتهى والموقف إيجابي، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكى قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلى كبير قوله إن الاجتماع الأمنى انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائى على حد تعبيره، ولكنه أضاف أن اتجاه محادثات التسوية إيجابي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تلك المشاورات الأمنية مهمة جدا ولا تزال التقديرات الإسرائيلية ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلى رفيع قوله إن التوجه فى إسرائيل هو المضى قدما نحو التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلى أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل فى لبنان فى حال انتهاك الاتفاق، فيما قالت القناة الـ14 إن نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركى بالسماح لإسرائيل بالرد على أى خروقات.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يتخوف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أى تسوية فى نهاية عهد الرئيس الأميركى جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل اليوم دان شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأميركى لشؤون الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الجانب الأمنى للاتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن واشنطن تنتظر إجابات وتحديثات من الأطراف وحل قضايا صغيرة تحتاج تسوية، ونفى ما تحدثت به صحيفة يديعوت أحرونوت عن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان.

وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار فى لبنان ليست جوهرية، ويمكن التوصل إلى اتفاق فى غضون أيام قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية وأميركية ولبنانية أكدت أمس الأحد أن تل أبيب أعطت موافقة مبدئية على اتفاق مقترح مع لبنان، وذلك رهنا بالموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقالت إن المبعوث الأمريكى آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بهذه التطورات.

وفى السياق، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلى وصفته بالبارز ولم تسمه، قوله إن إسرائيل فى طريقها لوقف الحرب فى لبنان، ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المسئول إلى أن الاتفاق سيوقع أمام الأمريكيين، وسيكون مؤقتا قبل الانتقال إلى اتفاق دائم مع لبنان.

ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلى سيتم توجيهها نحو قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن وقف القتال فى الشمال الإسرائيلي، يعنى عودة الاقتصاد إلى طبيعته، وفتح المجال الجوى أمام الطيران.

تأتى هذه التطورات وسط تأكيد مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأمريكى هدد بالانسحاب من الوساطة مع لبنان إذا لم يكن هناك اتفاق فى غضون أيام.

وأوضح هوكشتاين للمسؤولين الإسرائيليين أن التفاهمات مع لبنان جاهزة، مما يجعل الكرة فى ملعب إسرائيل.

وأفادت تقارير بأن مسئولين أمريكيين يشكون فى أن التأخير الإسرائيلى قد يكون مرتبطا بحسابات سياسية، وحذروا من أن المسألة قد تصل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قد تمتنع إدارة بايدن عن استخدام حق النقض (الفيتو) على قرار بوقف إطلاق النار، على غرار ما حدث فى الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس باراك أوباما.