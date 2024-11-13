الخليج اليوم .. الوزراء السعودي يجدد دعوته لدول العالم للانضمام إلى تحالف حل الدولتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد وقوف السعودية إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان من أجل تجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي، فضلاً عن دعوة دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج.

"ترحيب سعودي بوثيقة الآلية الثلاثية"

إلى ذلك، تناول مجلس الوزراء السعودي مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، ومجمل لقاءات ولي العهد بقادة عدد من الدول الشقيقة، مشيداً بما توصلت إليه القمة من نتائج تعزز العمل المشترك وتواصل التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومرحباً بالتوقيع على "وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين" بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي سياق متصل، أحاط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المجلس بفحوى محادثاته، مع كل من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشيكان ، ودولة رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد جي ترمب من التأكيد على تطلع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

"إسهامات السعودية"

وفي الوقت ذاته، استعرض مجلس الوزراء، إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي بما يرسخ التنمية والازدهار ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

"تأكيد سعودي بتعزيز التعاون عالميا"

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية في أثناء مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

كما أطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، ورئيس جمهورية القُمر المتحدة عثمان غزالي.





وبين وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة "الأسبوع العربي في اليونسكو" التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى (بيبان 24) الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.