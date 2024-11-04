شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يدمر جميع مرافق مستشفى كمال عدوان شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا مساء اليوم، مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة.

وقد طال القصف كل مرافق المستشفى، فيما أكدت الصحة الفلسطينية، وقوع إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى نتيجة القصف الإسرائيلي. قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وأوضحت أن الطواقم الطبية عاجزة عن التحرك بين أقسام المستشفى، وإنقاذ زملائهم المصابين.

ولفتت إلى تعمد الاحتلال قتل الكوادر، التي رفضت إخلاء المستشفى. جرائم الاحتلال الإسرائيلي وترافق القصف على مستشفى كمال عدوان مع قصف آخر طال كذلك المستشفى الإندونيسي في منطقة تل الزعتر شمال مخيم جباليا، الذي تواصل قوات الاحتلال حصاره من كافة الجهات.

يأتي هذا وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، يستهدف كل من يتحرك للحصول على الغذاء والمياه.

