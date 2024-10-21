شكرا لقرائتكم خبر عن 165 ألف متر من شبكات المياه الصرف الصحي متضررة بغزة.. أوضاع مأساوية في القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عاصم النبيه، مدير العلاقات العامة ببلدية غزة، أن أوضاع شبكات الصرف الصحي في المدينة صعبة للغاية، وهناك 165 ألف متر طولى من شبكات المياه الصرف الصحي والأمطار المتضررة في مدينة غزة بسبب ما تشهده من عدوان إسرائيلي على القطاع، موضحًا أن هذا يؤثر بشكل مباشر على عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في المدينة، بجانب أضرار في كل مضخات الصرف الصحي الثمانية الموجودة في مدينة غزة.

وأضاف مدير العلاقات العامة ببلدية غزة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المهندسين والطواقم الفلسطينية أجرت عملية صيانة أولوية ومؤقتة لمعظم هذه المضخات، لكن لا زالت الشبكة متضررة بسبب الجرائم الإسرائيلية، وبعض هذه المحطات فيها أضرار، قائلًا: "هناك خطر يهدد المواطنين بسبب غرق بركة الشيخ رضوان بمياه الصرف الصحي والعادمة، وهذه البركة معدة لتجميع مياه الأمطار وعادة تكون في هذه الأوقات فارغة لاستقبال مياه الأمطار، ولكنها في هذه الأوقات شبه ممتلئة ونحتاج لتدخل عاجل لتصريف هذه المياه لكن هناك أضرار في الخط الرئيسي الناقل لهذه البركة".

وأوضح مدير العلاقات العامة ببلدية غزة، أن هناك مشروع بالفعل لصيانة هذا الخط وننتظر إدخال المعدات والأدوات اللازمة لصيانة هذا الخط حيث إن عدم صيانة هذا الخط وتهيئة وتفريغ البركة يعني تهديد حياة المواطن بطفح هذه البركة في أول موسم قريب للأمطار.

وحول الإجراءات التي اتخذتها البلدية للسيطرة على الأمور، قال المهندس عاصم النبيه: "نحن خاطبنا ونخاطب الجهات الدولية والأمم المتحدة وكل المؤسسات العامة بضرورة التدخل العاجل من أجل إدخال المستلزمات والأدوات المهمة لصيانة الخطوط والمحطات وكذلك إدخال الآليات الثقيلة وكميات كافية من الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المرافق الحيوية حيث إن التأخر في إدخال هذه الأدوات والمستلزمات يجعل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين صعبا للغاية ويعطل حياة الموطنين خاصة مع استمرار الحرب لأكثر من عام".