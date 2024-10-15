شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يحرض مجددا على عدم إدخال الوقود لغزة والان مع تفاصيل الخبر

جدد وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن بن غفير هدد فى أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكرى، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.

ومنذ بداية العدوان على غزة فى السابع من أكتوبر الماضي، يفرض الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن استشهاد 42 ألفا و344 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99 ألفا و13 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.