شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء الإيطالية تدين الهجوم الإسرائيلى على قوات "اليونيفيل" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تعرض قوات الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "يونيفيل" لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين.

وأجرت رئيسة الوزراء الإيطالية - وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي الخميس - اتصالا هاتفيا مع قائد القطاع الغربي لبعثة اليونيفيل بشأن تطورات الأحداث ووضع القوات الإيطالية العاملة في لبنان حيث أصيبت قاعدتان إيطاليتان بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الحكومة الإيطالية احتجت رسميا لدى السلطات الإسرائيلية، وأكدت مجددا بحزم أن ما يحدث بالقرب من قاعدة قوة اليونيفيل غير مقبول.

وأوضحت ميلوني، أن الإيطاليين يواصلون تقديم عملهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة امتثالاً لتفويض الأمم المتحدة.