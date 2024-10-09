شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف قوات الاحتلال فى بساتين المنارة وكروم المراح في ميس الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بساتين المنارة بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.



وأشار حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) - إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كروم المراح في ميس الجبل بمحافظة النبطية، بقذائف المدفعية.



وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف قوة مشاة إسرائيلية بالصواريخ أثناء محاولة تسللها في رأس الناقورة تجاه "المشيرفة"، كما أشارت إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستعمرة كفر جلعادي بالصواريخ.



وأفادت الوكالة اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة مستهدفة بلدة عدلون حي المشاع في الزهراني.