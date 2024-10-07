شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا تبذل كل ما في وسعها للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح الفرنسيين الاثنين المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي عائلات المحتجزين الفرنسيين الإسرائيليين أوهاد ياحالومي وعوفر كالديرون، قبل حفل تأبين ينظمه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، في فرنسا مساء اليوم لتكريم ضحايا هجوم السابع من أكتوبر بحضور عدد من الوزراء، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.



وأكد ماكرون أن فرنسا تفعل "كل ما في وسعها" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق يسمح بالإفراج عن الفرنسيين أوهاد ياحالومي وعوفر كالديرون، وهو ما يمثل "أولوية"، موضحا أن بلاده حثت جميع الأطراف على المضي قدما في هذا الاتجاه دون مزيد من التأخير. كما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل مكافحة تصاعد أعمال معاداة السامية أينما ظهرت.



وتحيي إسرائيل اليوم الإثنين (السابع من أكتوبر 2024) ذكرى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.