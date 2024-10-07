الخليج اليوم .. "تاجر الموت الروسي" يبيع أسلحة للحوثيين.. وبوت ينفي

الرياض - كتب موسى القحطاني - عاد اسم فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي المعروف باسم "تاجر الموت"، ليتصدر ثانية وسائل الإعلام الأميركية.

فبعدما خرج قبل نحو عامين من أحد السجون الأميركية في صفقة تبادل مع موسكو مقابل نجمة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر، عاد على ما يبدو إلى العمل، محاولاً التوسط في بيع الأسلحة الصغيرة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

فالرجل البالغ من العمر 57 عامًا، والذي يقال إن حياته ألهمت فيلم هوليوود "سيد الحرب" عام 2005، بطولة نيكولاس كيج، أمضى عقودًا من الزمن في بيع الأسلحة السوفيتية الصنع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط قبل أن يتم القبض عليه عام 2008 في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

لكن بعيد إطلاق سراحه، انضم بوت إلى حزب يميني متطرف موال للكرملين وفاز بمقعد في مجلس محلي في 2023، ما بدا حينها وكأنه طوى صفحة عمله كوسيط أسلحة.

وفد حوثي التقاه؟

غير أنه خلال زيارة مبعوثين من الحوثيين إلى موسكو في أغسطس الماضي للتفاوض على شراء أسلحة آلية بقيمة 10 ملايين دولار، التقوا بـ "بوت" وفق ما أكد مسؤول أمني أوروبي وأشخاص آخرون مطلعون.

كما أشاروا إلى أن بوت ناقش صفقة الأسلحة الصغيرة مع اثنين من ممثلي الحوثيين الذين سافروا إلى موسكو تحت غطاء شراء مبيدات حشرية ومركبات وقاموا بزيارة مصنع لادا.

فيكتور بوت خلال توقيفه في الولايات المتحدة (أرشيفية- رويترز)

إلا أن الأشخاص المطلعين لم يوضحوا ما إذا كان التفاوض بشأن صفقة الأسلحة تم بناء على طلب الكرملين أم لمجرد موافقته الضمنية.

علماً أن عملية بيع الأسلحة التي لم تشمل صواريخ روسية مضادة للسفن أو مضادة للطائرات، التي يمكن أن تشكل تهديدًا كبيرًا لجهود الجيش الأمريكي لحماية الشحن الدولي من هجمات الحوثيين، لم تتم بعد.

فيما رفض ستيف زيسو، محامي بوت الأميركي، مناقشة ما إذا كان موكله قد التقى بالحوثيين أم لا. وقال: "لم يعمل فيكتور بوت في مجال نقل الأسلحة منذ أكثر من عشرين عامًا".

لكنه أردف قائلا: "إذا سمحت له الحكومة الروسية بتسهيل نقل الأسلحة إلى أحد خصوم أميركا، فلن يختلف الأمر عن قيام الحكومة الأميركية بإرسال أسلحة وأسلحة دمار شامل إلى أحد خصوم روسيا كما أرسلتها إلى أوكرانيا"، وفق تعبيره.

فيكتور بوت خلال توقيفه في الولايات المتحدة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

بوت ينفي

في المقابل، نفى تاجر الأسلحة الشهير تلك المعلومات جملة وتفصيلا. واعتبر في تصريحات لصحيفة آر.بي.سي اليوم الاثنين أن معلومات "وول ستريت جورنال" حول بيع أسلحة للحوثيين مزيفة.

كما اعتبر ساخراً أن المقال نُشر على ما يبدو ليتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.

إلى ذلك، أشاد بما وصفها بالإنجازات العسكرية للحوثيين المتحالفين مع إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت بوت من قبل بتهم تهريب أسلحة وأفرجت عنه في صفقة لتبادل السجناء عام 2022.