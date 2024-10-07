الخليج اليوم .. الكويت: البدء في حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بدأ حملته الموسعة لإزالة المخالفات والتعديات المقامة على أملاك الدولة جنوب البلاد.

وقال وزير البلدية عبداللطيف المشاري، فى تصريح للصحافيين خلال تواجده فى موقع الإزالات: لقد بدأنا في حملة تنظيمية للعشوائيات فى بر الكويت التي ستمتد من الجنوب إلى الشمال لتنظيم عملية استخدام المناطق البرية.

وأضاف المشاري: سنخصص مواقع لأصحاب الحلال، وسيتم اتخاذ إجراءات معينة لتسجيلهم لمعرفة مستخدمي هذه الأماكن، مؤكداً بأنه سيتم إزالة جميع أنواع التعديات باستثناء المواقع التي ستخصص لأصحاب الحلال، حسب القبس.

وأضاف المشاري إن الإزالة تتم بتضافر جهود عدة جهات ومنها وزارات الداخلية والدفاع والمالية والبلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة، وستكون هناك ترتيبات لتخصيص مواقع لنقاط البيع مع وزارة التجارة لتحديد بعض المواقع التي من الممكن أن تفيد رواد هذه المواقع، مشيراً إلى أن ما يتم إزالته من المناطق البرية كالمسالخ سندرس مدى احتياجها لسكان المناطق المجاورة ونوفر هذة الأنشطة بالآليات الصحيحة.

وبين أن وجود هذه العشوائيات يسبب خطرا أكثر من الحاجة إليها، والمسالخ المنتشرة فى بعض الأماكن فى البر غير صحية مؤكداً عدم السكوت عن هذه العشوائيات، وفيما يتعلق بمواقع التخييم، ذكر أن البلدية تخصص مواقع معينة كل عام ويقوم المواطنون بحجزها عن طريق الموقع الإلكتروني.