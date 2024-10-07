الخليج اليوم .. "الطيران العُماني" يطلق رحلاته بين "مسقط" و "روما" ديسمبر المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تبدأ شركة الطيران العُماني اعتبارا من 20 ديسمبر المقبل أولى رحلاتها المباشرة من مسقط إلى العاصمة الإيطالية روما بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الاثنين، والأربعاء ، والجمعة والأحد.

وسوف تتيح الوجهة الجديدة للمسافرين من سلطنة عُمان عبر الطيران العُماني فرصة السفر مباشرةً إلى روما لأول مرة على الإطلاق، وبأسعار تنافسية تبدأ من 75 ريالًا عمانيًّا للاتجاه الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العُماني كون كورفياتيس، إن رحلات الشركة المباشرة الجديدة إلى روما تعد خطوة نوعية في مسيرة الشركة نحو التحول، ويعد هذا الخط الجوي الثاني إلى إيطاليا سوف يعزّز حضور الشركة في السوق الأوروبية ويمثل بداية استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من أسطول طائراتها البوينج 737.