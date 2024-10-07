شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية تستهدف مبنى للدفاع المدنى جنوب لبنان واستشهاد 10 رجال إطفاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن 10 رجال إطفاء استشهدوا فى غارة إسرائيلية استهدفت مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل فى بلدة برعشيت جنوب لبنان.

وأضاف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، أن رجال الإطفاء كانوا داخل المبنى التابع للدفاع المدني، يستعدون للانطلاق نحو مهامهم الإنقاذية.

وتابع البيان "لا يزال رفع الأنقاض مستمرا من المبنى الذي تعرض لدمار كبير".

وقال رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور لوكالة فرانس برس، إن "غارة إسرائيلية استهدفت ليلاً مركزا لفوج إطفاء تابعاً للاتحاد في بلدة برعشيت، تواجد عشرة عناصر فيه"، وجرى "انتشال جثث ثمانية منهم حتى الآن".

بذلك يتخطى عدد المسعفين وعمّال الإنقاذ الذين استشهدوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل 115 عنصراً، استنادا إلى بيانات رسمية نقلتها فرانس برس.