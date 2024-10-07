شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر المستشفى الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء الأحد، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها، وتحديدًا منطقة دوار العليمي "المحاكم"، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس.

وأوضحت الوكالة أن آليات الاحتلال حاصرت مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بالمدينة.

وفي السياق، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من تعزيزاتها العسكرية المصحوبة بجرافتين من النوع الثقيل باتجاه المدينة، وشرعت في تجريف مقاطع من محيط دوار العليمي غربًا، ودوار اليونس شمالًا، ودوار إكتابا شرقًا، وتدمير البنية التحتية فيها. الأردن تساند الأونروا أدانت الحكومة الأردنية مساعي المحتل الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية، واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد تصنيف الكنيست في وقت سابق الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافًا ممنهجًا للأنروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيًا وعرقلة عملها.