الخليج اليوم .. الحوثي: استهدفنا تل أبيب بطائرات مسيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، عن استهداف الحركة لموقع حيوي في تل أبيب باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

وقال سريع، وفقاً لما نقله الإعلام الحوثي، اليوم الخميس، إن طائراته المسيرة -من نوع يافا- ضربت هدفاً حيوياً في تل أبيب.

وأضاف المتحدث باسم الجماعة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في إسقاط الطائرات المسيرة، وتمكنت المسيرات من "تحقيق أهدافها".

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض "هدف مشبوه" عند اقترابه من المنطقة الساحلية.

ومنذ أيام قليلة، شن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في اليمن استهدف خلالها المنشآت التي يستخدمها الحوثيون. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهداف نظام الحوثي في اليمن على بعد مسافة 1.8 ألف كيلومتر من الحدود الإسرائيلية".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتسليح جماعة الحوثي اليمنية التي استهدفت بهجمات صاروخية سفنا في البحر الأحمر وإسرائيل نفسها خلال حرب غزة، في حملة يقولون إنها تستهدف دعم الفلسطينيين. وتنفي طهران تسليح الحوثيين.

وذكرت "رويترز" في 24 سبتمبر، نقلا عن مصادر غربية وإقليمية، أن إيران توسطت في محادثات سرية بين روسيا والحوثيين لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة اليمنية.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.