الخليج اليوم .. جماعة الحوثي تحذر.. مصالح أميركا وبريطانيا تحت النار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وتأكيد الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب حليفتها، أطلت جماعة الحوثي متوعدة.

فقد أعلن الحوثيون الذين تدعمهم إيران في اليمن، اليوم الأربعاء أن دعم أمريكا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار

3 صواريخ مجنحة

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الأخيرة "لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد اإسرائيل ومن يقف خلفها حتى وقف الحرب على غزة ولبنان".

كما زعم أن الجماعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز "قدس 5".

في حين لم تعلن إسرائيل عن أي أضرار لحقت بمناطقها وسط البلاد.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها شاركت بفعالية في صد عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية التي كانت متجهة نحو إسرائيل. كذلك أعلنت بريطانيا مشاركته، دون إعطاء تفاصيل.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت يوم الأحد الماضي غارات عنيفة على مينائين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة، غرب اليمن ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 57 آخرين

ومنذ نوفمبر، الماضي شنّ الحوثيون نحو 200 هجوم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة. ما دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

في المقابل شنت واشنطن التي تقود تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات علىة مواقع الجماعة اليمنية.