الخليج اليوم .. قطر: لا علم لنا بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ومقترح غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت وزارة الخارجية القطرية علمها بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، خلال الإحاطة الاعلامية الأسبوعية اليوم الخميس، أنه "لا يوجد حتى الآن مسار وساطة رسمي يعمل على وقف إطلاق النار في لبنان".

وأوضح الأنصاري أنه "لا علم لنا بوجود ارتباط مباشر بين مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من500 قتيلا بالإضافة إلى نحو 1700 مصابا في حصيلة مرشحة للارتفاع.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر: وكالات