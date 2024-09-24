شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقِدَ الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة اليمن، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في نيويورك.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، اليوم، أن الاجتماع تناول تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.

دعم عربي للبنان



وبيّن أن الاجتماع أكد الدعم الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا، والإدانة الشديدة لهذا العدوان المتصاعد عليه، مُحَمّلاً إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومُحَذّرًا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار البيان إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة، بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكلٍ فوري.