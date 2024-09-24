شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. ابو الغيط يجدد دعم الجامعة العربية للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

مساندة المساعي الفلسطينية

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين، رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين د. محمد مصطفى، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والسعي للقضاء على السلطة الفلسطينية.بالإضافة إلى استعراض جهود تنظيم اجتماع وزاري موسع بالأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر الحالي تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين".وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، مساندة الجامعة العربية لرئيس الوزراء الفلسطيني في مهمته الصعبة والمهمة في هذا التوقيت، ولجميع المساعي الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والقانوني سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بجهود الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك في دعم القضية الفلسطينية بجميع الوسائل، وتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكذا المساعي الجارية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.