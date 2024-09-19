الخليج اليوم .. السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلافا للصين واليابان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زادت السعودية استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في شهر يوليو الماضي، خلافا للصين واليابان، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا للبيانات، التي صدرت اليوم الأربعاء، رفعت المملكة حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 142.7 مليار دولار.

وحافظت اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية رغم انخفاض حيازتها إلى 1.1157 تريليون دولار في يوليو، بانخفاض مقداره ملياري دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي

وفي المرتبة الثانية جاءت الصين التي خفضت استثماراتها إلى 776.5 مليار دولار، بعد أن كانت في يونيو الماضي عند 780.2 مليار دولار.

أما روسيا فقد خفضت استثماراتها في سندات الحكومة الأمريكية في يوليو الماضي إلى 24 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام 2020.

وفيما يخص حيازة الدول من السندات الأمريكية، فقد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 1.6% على أساس شهري إلى 8.338 تريليون دولار.

تشمل البيانات استثمارات الدول في سندات وأذون الخزانة الأمريكية فقط، ولا تتضمن الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.