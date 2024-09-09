الخليج اليوم .. صورة جماعية للافروف ونظرائه من دول الخليج في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول الخليج صورة جماعية قبيل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري في الرياض.