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الخليج اليوم .. صورة جماعية للافروف ونظرائه من دول الخليج في الرياض

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

التقط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول الخليج صورة جماعية قبيل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين دول وروسيا على المستوى الوزاري في الرياض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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