تردد قناة العربي الفضائية “تليفزيون العربي” AlAraby 2019 لمتابعة البرامج المختلفة نايل...

نتابع معكم الآن كل جديد عبر نقل الأخبار العامة، الأخبار التي تخص القنوات الفضائية على النايل سات، وكذلك الأقمار الصناعية الأخرى، ونرصد معكم ترددات قناة العربي الفضائية، قناة تليفزيون العربي إتش دي، على قمر النايل سات، وكذلك قمر سهيل سات، من أجل متابعة المحتوى الشامل الإخباري، ونستمر برصد الأخبار العامة.

قناة العربي تم إنطلاقها في عام 2015، وتقوم بعرض المحتوى الشامل، والعديد من البرامج المختلفة التي يلتف حولها المتابع العربي، ونستمر برصد الأخبار المتنوعة، حول ترددات القنوات على النايل سات، وكذلك على قمر سهيل سات، تابع المقال الآن ونحن معكم بكل جديد.

تردد قناة العربي 2019 على النايل سات

التردد 11636-10971-10727 الإستقطاب أفقي الترميز 27500 القمر نايل سات

تردد قناة العربي على سهيل سات

التردد 11142 الإستقطاب رأسي الترميز 27500 القمر سهيل سات

يمكنكم ضبط القناة الآن بشكل عام، والإستمتاع بالعديد من البرامج التي تقدمها بشكل عام، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى المتنوع، ونتابع معكم العديد من الأخبار الفنية، والبرامج على قناة العربي الفضائية، القناة تعمل بصورة إتش دي عالية الجودة.