شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الجفاف.. احرص على شرب المياه بانتظام بين الإفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة نوران العقاد أخصائي الصحة العامة وعضو وحدة التغذية العلاجية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث نصيحة طبية ضمن النصائح التى يقدمها المعهد تحت شعار " صوموا تصحوا" خلال شهر رمضان المبارك .

وقالت الدكتورة نوران العقاد" إحرص على شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور، ووزعه على مدار الوقت بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، وذلك لضمان إستفادة الجسم منه وتجنب الجفاف أثناء فترة الصيام.

ويأتى ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، وإعلان الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

تهدف هذه السلسلة إلى تقديم إرشادات صحية ونصائح غذائية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن خلال الشهر الفضيل، وتعزز من الوعي بأفضل الممارسات الصحية للصيام بطريقة آمنة.

وسيتم نشر الإنفوجرافات يوميًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة، حيث تتناول مواضيع متنوعة مثل أهمية شرب المياه، تأثير الصيام على الصحة، وكيفية تناول الوجبات بطريقة سليمة لتجنب المشكلات الصحية الشائعة خلال رمضان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمراكز والمعاهد التابعة لها في تقديم محتوى توعوي هادف يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية.