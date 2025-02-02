أخبار مصر

وظائف بالإمارات.. 1000 فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 1800 درهم

0 نشر
0 تبليغ

وظائف بالإمارات.. 1000 فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 1800 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالإمارات.. 1000 فرصة عمل بمرتبات تصل إلى 1800 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ آية دعبس

الأحد، 02 فبراير 2025 06:00 ص

ضمن جهود وزارة  العمل المستمرة  لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل  العمالي في الخارج،  أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل للشباب المصري بسوق العمل الخارجى، حيث أعلنت عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا  مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة، تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:

1-   عدد 100 مساعد بناء.

2-   عدد 100 نجار مسلح.

3-   عدد 100 حداد مسلح.

4-   عدد 100 لحام.

5-   عدد 300 مركب هياكل.

6-   عدد 200  بناء عام.

7-   عدد 50 مشغل ماكينات.

8-   عدد 20 كهربائي صناعى.

9-   عدد 10 عامل مضخات

10- عدد 10 ميكانيكي صناعي.

11-    عدد 10 ميكانيكي ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index  ، وذلك حتى يوم  السبت 8 فبراير 2025.

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الوظائف، منها:

- توفير السكن.

- المواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements