شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات عملاقة طولها 366 مترا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م .

يأتي ذلك تأكيداً على عدم تأثر ميناء دمياط بأحوال الطقس السيئة إلى جانب جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17427 طن تشمل: 4640 طن يوريا و 1100 طن ملح معبأ و 5800 طن جبس خام و5887 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43640 طن تشمل: 7263 طن قمح و 12191 طن حديد و5200 طن ذرة و10700 طن خردة و 7426 طن فول و 860 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 704 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 363 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4680 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49094 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118512 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4622 حركة.



السفينة العملاقة بميناء دمياط