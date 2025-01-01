شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأرثوذكسى ينشر تهانى العام الجديد بخط يد بطاركة الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لـ المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى صور تهنئة العام الميلادى الجديد بخط يد بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثانى والبابا الراحل البابا شنودة الثالث والبابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في الستينات من القرن الماضى.

وجاءت تهنئة البابا كيرلس السادس "ليكن العام الجديد عام سلام وتقدم في معرفة الرب يسوع" وجاءت تهنئة البابا شنودة الثالث "دعوة إلى التوبة في بداية العام فيما نحن نبدأ عاماً جديداً علينا أن نبدأ بقلب جديد وفكر نقى وسلوك بعيد عن أخطاء الماضى وهذا يقودنا حتما إلى التوبة".

وجاءت تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "عام جديد سعيد مليان بالفرح والسلام مع خالص محبتى".