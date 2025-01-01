شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 فى صرف معاشات يناير 2025 مع زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، كما تم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته ،اعتبارا من اليوم الاربعاء المقبل الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب أخر فتح بنك ناصر الاجتماعي فروعه اليوم على مستوى محافظات الجمهورية لصرف معاشات يناير 2025 في اطار الحرص على التيسير على أصحاب المعاشات ، وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.