شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب انطلاق الامتحانات، يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي، والتي تنطلق السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

أخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة 6 أكتوبر التعليمية

وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة أبو النمرس التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة أطفيح التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة البدرشين التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة الدقي التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة العجوزة التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة العمرانية التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة الهرم التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة الوراق التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة شمال الجيزة التعليمية



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة منشأة القناطر التعليمية

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

ثالثًا: الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

-الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

-الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامسًا: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

-الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.