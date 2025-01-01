شكرا لقرائتكم خبر عن موعد احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد وبرنامج الحفل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنائس الشرقية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير، فيما تستعد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ومن المقرر أن يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكى الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

وفي سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التليفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.