شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تسافر عمرة.. أسعار العمرة الترانزيت والعادية ومدتها والان مع تفاصيل الخبر

يسعى العديد فى البحث عن الاسعار والطريقة والتفاصيل اللازمة، فى الذهاب لأداء مناسك العمرة، خاصة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع أفضل الشهور الهجرية لأداء مناسك العمرة "رجب - شعبان - رمضان" ، وبعد معرفة الاسعار وطريقة السفر المناسبة يبدا المعتمر لمعرفة تجهيزات السفر والادوات اللازمة لسفره، إليك أهم التجهيزات من أسعار و ملابس، وأدوات، وطعام:

أسعار العمرة :

-العمرة الترانزيت:

اسعارها تبدأ من 17 ألف جنيه وحتى 26 ألف جنيه وتكون مدتها 5 أيام فقط

وتكون شاملة 3 أيام بمكة المكرمة و يوم واحد فقط فى المدينة المنورة ووجهتها دائما تكون الذهاب من القاهرة لمطار جدة والعودة ايضا من مطار جدة للقاهرة.

-العمرة العادية:

اسعارها تبدأ من 32 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه

وتكون مددها مختلفة، منها رحلة 8 أيام و 10 أيام وأخرى 15 يوما

وتختلف فيها الأسعار حسب الإقامة الفندقية، وحسب الخدمات الفندقية المقدمة سواء بطعام أو بدون.

وكذلك حسب قرب الفنادق المطروحة من الحرم النبوي والحرم المكي، وفى حالة بعد الإقامة عن منطقة الحرم يتم توفير اتوبيسات لنقل المعتمرين.



وعادة ما تكون السفر إليها طيران من القاهرة والمحافظات إلى مطار المدينة المنورة، والعودة تكون من مطار جدة إلى القاهرة.

وهناك بعض الرحلات تشمل بداخلها التنقل بين المدينة المنورة ومكة المنورة عن طريق قطار الحرمين السريع، وكل ذلك يضاف إلى سعر العمرة، بالإضافة أنه من الممكن زيادة الأسعار حسب اختلاف أسعار تذاكر الطيران عبر مختلف الشركات.

الملابس والتجهيزات الشخصية

1.ملابس الإحرام:

للرجال: الملابس خالية من الخياطة.

للنساء: ملابس واسعة فضفاضة تفي بشروط الحجاب الشرعي.

2.ملابس عادية:

•ملابس مريحة وخفيفة للارتداء أثناء الإقامة.

•معاطف خفيفة للطقس البارد (خاصة في الليل).

•جوارب وأغطية للرأس.

3.أحذية مريحة:

•صندل أو أحذية مناسبة للإحرام (بدون خياطة للرجال).

•أحذية مريحة للمشي الطويل.

4.لوازم النظافة الشخصية:

•فرشاة ومعجون أسنان.

•صابون غير معطر (للحفاظ على الإحرام).

•مناشف صغيرة.

•أدوات الحلاقة للرجال (للحلق بعد التحلل).

•مقص صغير.

5.حقائب عملية:

•حقيبة خفيفة تحمل على الكتف لاستخدامها أثناء التنقل.

•حقيبة صغيرة للأدوات الضرورية مثل المال، الجواز، والأدوية.

ثانياً: تجهيزات الطعام والمشروبات

1.الطعام الخفيف:

•مكسرات، تمر، وبسكويت للطاقة.

•وجبات خفيفة جاهزة (مثل علب التونة أو الأطعمة المعلبة).

2.الماء والمشروبات:

•زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة (لتجنب العطش أثناء التنقل).

•أكياس شاي أو قهوة سريعة التحضير.

3.أواني صغيرة:

•كوب أو قارورة حرارية.

•ملعقة وشوكة صغيرة.

تجهيزات صحية وأدوية

1.الأدوية الضرورية:

•مسكنات للألم

•أدوية الجهاز الهضمي (مضادات الحموضة، أدوية الإسهال).

•لاصقات للجروح والبثور.

2.عدة إسعافات أولية:

•شاش طبي.

•مطهر للجروح.

أدوات إضافية مفيدة

1.مظلة صغيرة: للحماية من الشمس.

2.سجادة صلاة خفيفة: قابلة للطي.

3.مصحف صغير وكتيب أدعية.

4.ساعة يد: لضبط الوقت أثناء المناسك.

5.كمامات طبية: للحماية من الزحام والغبار.

6.مشبك صغير: لتثبيت الإزار أثناء الإحرام.



