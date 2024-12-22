شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية تعلن مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن نجاح اعتماد 13 منشأة صحية على رأسها مستشفى العلمين النموذجي، كأول منشأة صحية معتمدة بمطروح، بالتزامن مع استعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستشفى هيفين بالجيزة، وذلك ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، معربا عن فخره بحرص المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" لحجز مساحتها من التميز والاستعداد لمستقبل المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

وأوضح طه أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد النهائي لعدد 4 مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظات الاسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وهي:

- وحدة طب أسرة السلام2 - السويس

- وحدة طب أسرة وادي تال- جنوب سيناء

- مركز طب أسرة الرحمة - الاسماعيلية

- مركز طب أسرة راس سدر- جنوب سيناء

وتابع: إن قرارات اللجنة تضمنت أيضا منح الاعتماد لمركز الفردوس للعيون بالشرقية، وعيادة د.طارق عمر بالاسكندرية، وهي منشآت تابعة للقطاع الخاص، والاعتماد المبدئي لوحدتي طب أسرة قرية عامر بالسويس، ووحدة طب اسرة أبيس الرابعة بالبحيرة، إلى جانب الموافقة على تجديد اعتماد كل من مستشفى الزهور ببورسعيد ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، ومركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بقنا.

ووجه د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، مؤكدا أن قرارات اللجنة تعكس التطور الملحوظ في اكتساب الفرق الطبية والإدارية خبرات تراكمية متميزة، لافتا إلى أن نضوج ثقافة الجودة يتطلب مزيدًا من الوقت والتجارب المستمرة لترسيخها بشكل كامل داخل منظومة الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.