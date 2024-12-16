شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى كل محافظة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024,2025، حيث تم وضع أسئلة امتحان الترم الأول من خلال المديريات التعليمية، بحيث تكون الأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة وفقا للمواصفة التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحانات الفصل الدراسي الأول بواقع 140 درجة فى جسمه المواد الدراسية وهى درجات الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى 140 درجة للفصل الدراسي الثاني باجمالى 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.



