شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة جميع خدمات الصحة النفسية مجانية فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، إن جميع المستشفيات تقدم خدمات علاج الإدمان إلى جانب خدمات الصحة النفسية.

وأكدت استقبال استفسارات جميع المرضى عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والرد عليهم وتوجيههم للخدمات التى يحتاجونها.

وأوضحت أن خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فى مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعى المجتمعى والدعم النفسى لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أى أزمات.

وأشارت إلى أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيب أو أخصائى اجتماعى أو أخصائى نفسى، مقسمين إلى فريق أساسى، وفريق تطوعى، يعملون على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى التدريب على الإسعافات النفسية الأولية لمجموعة من الكوادر الطبية.

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود، أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ونوهت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه تم تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية فى الدعم النفسى للناجين والناجيات تزامنا ً مع الأحداث فى قطاع غزة.