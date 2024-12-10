شكرا لقرائتكم خبر عن كل حاجة وليها حل.. إزاي ترجع فلوسك لو حولتها بالخطأ للمَحافظ الإلكترونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي من أهم وسائل الدفع وتحويل الأموال في مصر، وساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات تحويل الأموال بين المواطنين، وأي حد قدر بضغطة زر واحدة، يقدر يرسل الأموال أو يستقبلها في أي وقت ومن أي مكان، لكن، ماذا لو قمت بتحويل أموالك بالخطأ إلى رقم خاطئ، هل هتقدر ترجع فلوسك تاني، سواء كان الرقم المحول إليه لديه محفظة إلكترونية أو لا، يمكن حل المشكلة بخطوات بسيطة تعرضها في التقرير التالي :

الحالة الأولى: الرقم الذي يمتلك محفظة إلكترونية:

عليك التواصل مع صاحب الرقم مباشرة إذا وافق، يمكنه إعادة الأموال إليك من خلال المحفظة الخاصة به، لكن من المهم أن تعرف أن شركات المحافظ الإلكترونية لا يمكنها التدخل أو استرداد الأموال دون موافقة صاحب المحفظة.

الحالة الثانية: الرقم الذي ليس لديه محفظة إلكترونية:

إذا لم يكن الرقم مرتبطًا بمحفظة إلكترونية، سيتم استرداد المبلغ تلقائيًا إلى حسابك خلال أسبوع، بشرط ألا يقوم صاحب الرقم بإنشاء محفظة خلال هذه الفترة.

أما الطرق القانونية اللي هتساعدك هتكون التالي:

1. تقديم شكوى لخدمة العملاء:

اتصل بخدمة عملاء الشركة التي تقدم خدمة المحفظة الإلكترونية (مثل فودافون كاش، اتصالات كاش، وغيرها).

قدم بيانات التحويل مثل الرقم المحول إليه، المبلغ، وتوقيت العملية.

اطلب فتح تحقيق بشأن العملية، بعض الشركات قد تحاول التواصل مع الشخص المحول إليه لحل المشكلة وديًا.

2. تقديم بلاغ رسمي:

إذا لم تتمكن من حل المشكلة عبر خدمة العملاء، يمكنك التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

قدِّم كل الأدلة الداعمة مثل إيصالات التحويل أو صور الشاشة التي تثبت العملية.

3. رفع دعوى قضائية:

في حالة رفض الشخص إعادة الأموال، يمكنك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.

ستحتاج إلى محامٍ لتقديم المستندات والإثباتات اللازمة التي توضح خطأ التحويل وطلب استرداد الأموال.

طرق تجنب المشكلة:

• تحقق جيدًا من الرقم قبل إجراء التحويل.

• احرص على الاحتفاظ بإيصال العملية.

• في حالة حدوث أي خطأ، تواصل فورًا مع خدمة العملاء للحصول على الدعم.