شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تسجيل 2.4 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان أبرز إنجازات هيئة الرعاية الصحي نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، التي كانت نواة المنظومة الجديدة .

وأوضحت أنه في نوفمبر 2019، أعلن رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد، تلتها في فبراير 2021 محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم جاء التشغيل التجريبي في محافظة السويس في نوفمبر 2022، لتكون المنظومة قد اكتملت في جميع محافظات إقليم القناة .

ووفقًا لوزارة الصحة : تم تسجيل نحو 2.4 مليون مواطن من محافظات إقليم القناة الأربع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغت تكلفة تشغيل المنظومة بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 24.2 مليار جنيه .

وأضافت : بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بذات المحافظات حتى الآن 31 مليون خدمة طبية وعلاجية، منهم 17.5 مليون خدمة في محافظة بورسعيد، 11 مليون خدمة في محافظة الإسماعيلية، 1.7 مليون خدمة في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.2 مليون خدمة في محافظة السويس .

وتابعت : تضم المحافظات الأربع بإقليم القناة 153 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، فيما تم تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طب أسرة عبر منشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء أكثر 260.000 عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

و استكملت : تم إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، فيما تم اعتماد 131 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها من منظمة الاسكوا الدولية (ISQua).

فيما تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لها بذات المحافظات ، و90% من المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات الرعاية الصحية .

وفيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة ورضاء المنتفعين، فاختتمت الوزارة ، بنسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات إقليم القناة تخطت 91%، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بفعالية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.