شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة.. خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:18 ص
أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:حالة الطقس:
- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.درجات الحرارة:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.
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