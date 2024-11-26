شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة.. خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس:

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.



