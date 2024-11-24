شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية. وأيد 79% من القراء تكثيف الحملات لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية؟، بينما عارض 21% من القراء هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية.

نتيجة الاستطلاع

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