"يوم عيد".. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.



رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى قائلا "النهارده يوم عيد والله".

وأكد أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن الدولة تتوسع فى صناعة السيارات، قائلا "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة".

وأكد أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .

وأوضح أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، قائلا "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات ومقومات الشركة اليوم تقوم صناعة كاملة.

وأوضح خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنز لا ينبغي التفريط فيه.