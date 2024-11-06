شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهنئ ترامب ويدعوه إلى لقائه في البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالاً بالرئيس المنتخب دونالد ترمب، هنأه خلاله بفوزه بالانتخابات الأميركية، ودعاه للقاء به في البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع هاريس أيضاً، مشيراً إلى أنه سيلقي خطاباً للأمة الخميس.

وأعرب بايدن عن التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة، وأكد أهمية العمل على توحيد البلاد.